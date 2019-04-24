Adana'da sokak hayvanları ıslah edilecek

Adana'da başıboş gezen hayvanlar ıslah edilecek.

Kentte başıboş gezen hayvanların, toplum sağlığına zarar vermelerini önlemek amacıyla "Sokak Hayvanlarının Islahı" konulu toplantı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlendi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının ilgili yetkilileri, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, Adana Veteriner Odası yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplum sağlığı açısından konunun önemli olduğuna vurgu yapan Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımcılardan ayrıntılı bilgiler aldı.

Toplantı, sokak hayvanlarının ıslahı, barınak sayısının arttırılması ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi konularda yapılması gereken çalışmaların ayrıntılı bir şekilde ele alınıp, fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.