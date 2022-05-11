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Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

Adana’da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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