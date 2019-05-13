Adana'da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri

Adana'da Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Bu yıl 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında başlayan Sosyal Güvenlik Haftasının kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende konuşan SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, “Bu yıl on birincisini kutlamakta olduğumuz SGK Haftası tüm yurtta hem kurum içinde hem de kurum dışında paydaşlarımızın katılımı ile kutlanacaktır. Yapılacak çeşitli faaliyetler ve STK ziyaretleri ile sürekli gündem oluşturarak, kamuoyunda sigortalı istihdamını teşvik edecek, sosyal güvenlik bilinci oluşturmaya ve farkındalık oluşturma adına bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yapacağız” dedi.

Törene, kurum çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş'ı ziyaret

Törenin ardından SGK İl Müdürü Bilal Canbolat ve beraberindekiler, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, sosyal güvenlik kavramının bilinirliliğini arttırmak, vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek ve toplumun tüm kesiminde sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası'nın tüm vatandaşlara ve SGK çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan hafta boyunca yapılacak etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, SGK İl Müdürü Bilal Canbolat ve misafirlerinin şahsında tüm SGK çalışanlarına başarılar dilediğini kaydetti.

SGK İl Müdürü Bilal Canbolat ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.