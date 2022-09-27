Adana'da spor paydaşları bir araya geldi

ASKF Toplantı Salonu'ndaki Basın Toplantısı'na ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TFF Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer ve spor paydaşları katıldı. Toplantıda konuşma yapan ASKF Başkanı Ahmet Bozan, konuşmasına Mersin'de gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak başladı. Bozan, "14-16 yaş ve 1. Amatör küme maçları başladı. İlerleyen günlerde de diğer kategoriler daha sonra da Bal Ligi karşılaşmaları başlayacak. 2022-2023 sezonunda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum. Bal Ligi'nde Adanamızı temsil edecek olan 1954 Adana FK, Adana Vefaspor, Hadırlıgücü ve Ceyhanspor takımlarından birinin 3. Lige çıkmasını istiyoruz. Ekim ayının ilk haftasında Amatör Sporcu Haftası olacak biz bunu tüm aya yayarak kutlayacağız. Bu seneki sloganımız Bakanımızın da söylediği gibi ‘Amatörler Türk sporunun kalbidir' olacak. Bizlerde bu düşünce ile yola çıktık. Böylede devam edeceğiz. 2 Ekim'de Bal Ligi karşılaşmaları Adana takımlarının mücadelesiyle başlayacak. Tüm Adanalı futbol severleri tüm amatör müsabakalarımıza davet ediyoruz. Bu sebeple, tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik heyetlerimize, futbolculara ve personellerimize başarılar diliyorum" dedi.