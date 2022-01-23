İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da su birikintileri buz tuttu

Son 15-20 yılın en soğuk günlerini geçiren Adana’da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce su birikintileri buz tuttu.

Son 15-20 yılın en soğuk günlerini geçiren Adana'da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce su birikintileri buz tuttu.


Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı Adana'da da etkili oldu. Son 15-20 yılın en soğuk gününü geride bırakan Adana'da hava sıcaklığı gündüz 6, gece ise eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle su birikintileri buz tuttu. Buzlar günün ilerleyen saatlerinde eridi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.