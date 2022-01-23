Adana'da su birikintileri buz tuttu

Son 15-20 yılın en soğuk günlerini geçiren Adana'da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce su birikintileri buz tuttu.

Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı Adana'da da etkili oldu. Son 15-20 yılın en soğuk gününü geride bırakan Adana'da hava sıcaklığı gündüz 6, gece ise eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle su birikintileri buz tuttu. Buzlar günün ilerleyen saatlerinde eridi.