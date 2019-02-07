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Adana'da suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Adana’da "çıkar amaçlı suç örgütü" kurduğu ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Adana'da "çıkar amaçlı suç örgütü" kurduğu ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen “çıkar amaçlı suç örgütüne” yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' ‘Suç örgütüne üye olmak', ‘Kasten yaralama', ‘Ev ve işyeri kurşunlanması', ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma', ‘6136 sayılı yasaya muhalefet' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Soruşturma kapsamında polis tarafından 42 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.


Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlerin ortaya çıkartılacağı değerlendiriliyor. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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