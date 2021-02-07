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Adana'da sulama kanalları çöplüğe döndü

Adana’da, kent merkezinden geçip Çukurova’nın bereketli topraklarına hayat veren sulama kanalları suların kesilmesiyle çöplüğe dönüyor.

Adana'da, kent merkezinden geçip Çukurova'nın bereketli topraklarına hayat veren sulama kanalları suların kesilmesiyle çöplüğe dönüyor.


Kış mevsimi nedeniyle suyu kesilen ve boş kalan kanallar, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü atmasıyla, adeta kent çöplüğüne dönüştü. Mavi Bulvar boyunca devam eden ve büyük bir tarım havzasını besleyen sulama kanalına atılan plastik şişeler, poşetler, meyve sebze atıkları ile lastikler kötü koku ve görüntüye neden oluyor.


Vatandaşlar, çöplerin gelişigüzel atıldığı sulama kanallarının temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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