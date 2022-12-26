Adana'da şüphe üzerine durdurulan şahıstan tabanca çıktı

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinden ruhsatız tabanca ve 16 adet mermi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler, Denizli Mahallesi Ray sokakta görev yaptığı esnada, şüphe üzerine M.K'yi (48) durdurdu. M.K'nın GBT sorgusu temiz çıkarken üzerinde yapılan aramada ruhsatız tabanca ve tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K polis merkezine götürülerek yasal işlem başlatıldı.