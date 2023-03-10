Adana'da suya iki ay yüzde 50 indirim hedefleniyor

İyi günde, kötü günde halkın yanında büyük bir özveriyle bulunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Karalar, su faturalarını iki ay yüzde 50 ucuzlatmayı planladıklarına dikkat çekti.

Karalar açıklamasında: “Su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkimiz yok. Daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çekmiştik. Böyle bir yetkimiz mevcut. Belediye meclisimizde inşallah bunu geçireceğiz. İki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceğiz” dedi.