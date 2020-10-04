İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da tablet ve bilgisayar toplama kampanyası

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.


“Bu Dayanışmada Gelecek Var” mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz” dedi.


Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.


Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.