Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hastane istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan Eyüp Köse (24) yönetimindeki 01 ALK 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çarptı, daha sonra takla atarak durdu. Araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine cankurtaran, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken yol trafiğe tekrardan açıldı. Öte yandan sürücünün emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.