Adana'da taksi duraklarının niteliği ve sayısı artacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Taksiciler Odası ziyaretinde Adana'da Türkiye'ye örnek olacak bir gelenek oluşturmayı arzuladıklarını belirterek ikinci beş yıllık hizmet sürecinde taksi durağının sayısı ve niteliğinin artacağını müjdeledi.

Sözlü, Taksiciler ve Şoförler Odası ziyareti öncesi onlarca taksici İstasyon Meydanı'nda karşıladı

Taksici esnafının karşılama sürprizine karşılık Taksiciler Odası'na taksi direksiyona geçen Başkan Sözlü, arkasına taksicileri alarak Oda binasına ulaştı. Yol boyu diğer sürücülerin şaşkınlıkla kornalarla eşlik ettiği Sözlü'yü bina önünde Oda Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri sevgi gösterileri ile karşıladı.

Odaya gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan Sözlü, taksicilerin halka hizmet ederken istihdam üreten insanlar olduğunu, Adana'da veya Türkiye'nin herhangi bir noktasında ahiliğin bir toplumda bir gelenek oluşturduğunu aktarırken “Esnaflar kültürel hayatın temel yapı taşıdır, kentin omurgasıdır. Şehrin iyi olan, güzel tarafı olan taksici esnafının yeri her zaman bizim için özel ve önemlidir. Taksici esnafına hizmet ederken, yardım ederken husumet beslediğimiz bir durum yok. Adana'nın esnafı bizim için öncelikli. Esnaf kazandıkça Adana'nın standardı yükselecek. Belki de taksicilik geleneğini Adana'da oturturuz. İkinci beş yıllık hizmet sürecimizde taksi duraklarının sayısı ve niteliği artacaktır" dedi.