Adana'da taksi şoförü bıçaklanacak öldürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Niyazi Dinç aracının içinde bıçaklanacak öldürüldü.

Olay, Pozantı ilçesinde ticari taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 P 0457 plakalı aracının içerisinde bekleyen Niyazi Dinç ile husumetli olduğu öğrenilen Y.Ö. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi Dinç araç içerisinde husumetlisi Y.Ö. tarafından defalarca boğazından bıçaklanacak öldürüldü. Katil zanlısı şahıs bıçaklı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Niyazi Dinç'in öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından öldürülen taksi şoförünün cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.