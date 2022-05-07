Adana'da taksicilerin 'zam' kuyruğu

Adana’da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Adana'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı ile Adana'da taksilerin açılış ücreti 6,5 liradan 9 liraya, 1 kilometrelik mesafenin ücreti 6,5 liradan 8 liraya, kısa mesafe ücreti 18,5 liradan 25 liraya yükseldi.
Zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde kuyruk oluşturdu.