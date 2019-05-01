Adana'da tarihi 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) nedeniyle Adana'da düzenlenen yürüyüş ve mitingde tarihi görüntüler yaşandı.

1989 yılından bu yana görev yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanları 1 Mayıs etkinlerine katılmazken, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, en az 30 yılın ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne katılan ilk isim oldu.

1989 yılından bu yana Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına her hangi bir sol partiye mensup isim seçilemezken, Başkan Zeydan Karalar, 30 yılın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ilk isim olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şantiyesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kortejiyle dahil olan Başkan Zeydan Karalar, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar sevgi gösterileriyle karşılaştı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden kimseyi geri çevirmedi.

CHP Adana Milletvekilleri, CHP il-ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin de katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinliğinde yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanlarla, işçi ve emekçilerle dayanışma adına alanlarda olmayı tercih ettiğini söyledi.