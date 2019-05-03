İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adana'da tarihi binaların restorasyon çalışmaları

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore edilen Tarihi Tepebağ Ortaokulu, Kurtuluş Anaokulu ile Vaıflar Çarşısı’nda incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore edilen Tarihi Tepebağ Ortaokulu, Kurtuluş Anaokulu ile Vaıflar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.


Tarihi Tepebağ Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Demirtaş, yetkililerden binada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alınmasının ardından Kurtuluş Anaokulunu ziyaret ederek burada da incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, her iki okulda da yapılan restore çalışmalarının binalardaki tarihi dokuyu kaybetmeden gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek binaların kamu yararı gözetilecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.


İnceleme ziyaretlerini vakıflara ait olan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Vakıflar Çarşısı ile sürdüren Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar hakkında yetililerden bilgiler alıp incelemelerde bulunmasının ardından, restore edilerek yeni ve modern bir görünüm kazandırılan iş yerlerinin, esnaf ve vatandaşların hizmetine en kısa sürede kazandırılması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.