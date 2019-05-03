Adana'da tarihi binaların restorasyon çalışmaları

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore edilen Tarihi Tepebağ Ortaokulu, Kurtuluş Anaokulu ile Vaıflar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Tarihi Tepebağ Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Demirtaş, yetkililerden binada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alınmasının ardından Kurtuluş Anaokulunu ziyaret ederek burada da incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, her iki okulda da yapılan restore çalışmalarının binalardaki tarihi dokuyu kaybetmeden gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek binaların kamu yararı gözetilecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

İnceleme ziyaretlerini vakıflara ait olan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Vakıflar Çarşısı ile sürdüren Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar hakkında yetililerden bilgiler alıp incelemelerde bulunmasının ardından, restore edilerek yeni ve modern bir görünüm kazandırılan iş yerlerinin, esnaf ve vatandaşların hizmetine en kısa sürede kazandırılması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını kaydetti.