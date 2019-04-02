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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana’da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.

Adana'da bir araçta yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracı takip edip merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 kandil, 1 yağdanlık, 1 tanrı heykeli başı olmak üzere 16 tarihi eser ele geçirdi.


Tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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