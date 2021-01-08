İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Adana’da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Terra Cotta (kilden imal edilmiş) kandil, 23 adet sikke, 10 adet taş ve metal obje ele geçirildi.

Adana'da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Terra Cotta (kilden imal edilmiş) kandil, 23 adet sikke, 10 adet taş ve metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Karataş ilçe merkezinde M.O.B. ve İ.B. isimli şahısların kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapacağı bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonda şüpheli şahıslar kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalandı. Araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Terra Cotta (kilden imal edilmiş) kandil, 23 adet sikke, 10 adet taş ve metal obje ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.