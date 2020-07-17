İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana’da tarihi eser operasyonunda 5 adet insan figürü ele geçirildi.

Adana'da tarihi eser operasyonunda 5 adet insan figürü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu T.K. isimli şahsın Suriye'den tarihi eser getirip Türkiye'de satmaya çalıştığını tespit etti.


Bunun üzerine şahsı yakın takibe alan ekipler, T.K.'nin merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki ikametine düzenledikleri operasyonda, 5 adet insan figürü ele geçirdi.


Gözaltına alınan T.K., çıkartıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.