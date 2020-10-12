İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana’da 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendiren 33 obje ele geçirildi.

Adana'da 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendiren 33 obje ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemek için İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 396 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 33 obje bulundu.


Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.