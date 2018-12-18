Adana'da "tarımda kalkınma" buluşması

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Biz tarım arazisi varlığı konusunda dünyanın 17'nci ülkesiyiz. Dolayısıyla tarımsal hasıla ve üretim konusunda da daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl tarımsal hasıla bazında yakaladığımız rakam 190 milyar TL oldu. Bu rakamı arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantısı, ‘Tarımda Kalkınma' ana temasıyla Adana'da gerçekleştirildi. MÜSİAD Adana Şubesi ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin değişik yerlerinden yaklaşık 300 iş adamı ve profesyonel çiftçinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da katıldı.

Tunç, tarım ve kalkınmanın birbirini tamamlayan konular olduğunu belirterek, “Kalkınma kavramı kırsal ve tarımsal olarak çalışmaktadır. Biz de bakanlık olarak çalışmalarımızı bu temeller üzerine yapıyoruz. Dünyada tarımsal kalkınma çalışmaları genel olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma çalışmaları olarak devam ediyor. Sürdürülebilir derken saygılı ve fizibilitesi yapılmış modelleri doğru anlamalı ve buna uygun hareket etmeliyiz. Sürdürülebilir olmayan çalışmalarla zaman kaybetmemeliyiz. Bakanlık olarak biz 10 yıllık, 20 yıllık planlama yaparak, çalışmalarımızı bu şekilde oluşturuyoruz” diye konuştu.

Kırsal kalkınma çalışmalarının içerisinde tarımsal kalkınmanın da barındığına vurgu yapan Tunç, “Kırsal kalkınma alanında esas olan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetler bütünü olmasıdır. Kırsal kalkınmayı sadece ekonomik anlamda kalkınma olarak da düşünmemeliyiz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, öğretim ve sosyal alanlarda, kadınlara yönelik istihdamın arttırılması gibi topyekun bir kalkınma olarak algılamalıyız” ifadelerini kullandı.

Dünya tarım alanındaki sorunların ülkeler bazında birbirinden çok fazla fark göstermediğini belirten Tunç, “Aslında sorunlar birbirine çok benziyor. Tarımsal nüfus yaşlanıyor ve gençler de tarıma ilgi duymuyor. Bu sorunları çözmek için dünyada birçok uluslararası kurum ve kuruluş var. Tüm bu kurumlarda çalışan uzmanlar, kırsal hayatta yaşanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyor. Biz de bu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak destek vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Ülke genelinde tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir kırsal kalkınma kapsamında yaptıkları çalışmaları da anlatan Tunç, “Tarımsal hasıla bazında geçtiğimiz yıl yakaladığımız rakam 190 milyar TL oldu. Avrupa'da tarımsal hasıla konusunda 1'inciyken dünyada ise 7'nci sıradayız. Biz tarım arazisi varlığı konusunda dünyanın 17'nci ülkesiyiz. Dolayısıyla tarımsal hasıla ve üretim konusunda da daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerekiyor. Tarımsal ihracatımız 17 milyar dolarken, ithalat 12 milyar dolar civarında. 2018 yılında üreticilerimize toplamda verdiğimiz destek rakamı 14 milyar TL. Bu rakamı önümüzdeki yıl 16.1 milyar TL'ye çıkardık” diye konuştu.

"Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak ediyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise istişare toplantısı kapsamında tarım ve gıda sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendireceklerini belirterek, “Türkiye tarım üretimi konusunda bir geleneğe ve büyük bir bilgi birikimine sahip. Dolayısıyla Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak ediyor. Biliyoruz ki kaynaklar kısıtlı ve bu kaynakları en doğru şekilde kullanarak üretime çevirmek durumundayız. Çünkü tarımın gücünü, ülkenin üretim gücü belirler. Üretemezseniz, enflasyonla mücadele edemezsiniz. Hareket alanlarımızı, düşünsel sınırlarımızı küresel boyutta değerlendirmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Lokal çözümler üretmeye müsait bir çağda değiliz. Artık durum tespitinden öteye giderek yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz” diye konuştu.

“Tarımsal üretimin arttırılması için yenilikçi düşünmek zorundayız”

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm rüzgarlarından etkilenen alanlardan birinin de tarım sektörü olduğunu ifade eden Kaan, “Nüfusun ve tüketimin artmasıyla, tarım üretimi alanında ülkeler arasında ciddi bir rekabet ortaya çıktı. 2050'de dünya nüfusunun 10 milyar olacağı ön görülüyor. Tüketim artacak, talep artacak ve rekabet ise daha da artacak. Fakat nüfus ve talep artarken görüyoruz ki ekilebilir tarım arazileri azalıyor, iklimler değişiyor. Bu açıdan tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılması elzemdir. 2030'da önümüzdeki 10 yılın sonunda Türkiye nüfusunun 100 milyonu aşacağı öngörülürken, bu konunun en can alıcı kısmının millet olarak değişen şartlara ayak uydurmak ve yenilikçi düşünmek olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, 17 milyar dolar olan tarımsal ihracatı 2023'te 40 milyar dolara ulaştırmak”

Tarımsal üretim hacmi konusunda yapılması gerekenleri de anlatan Kaan, Çin'in tarımsal üretim hacminden örnek vererek, “Çin'in tarımsal üretim hacmi 925 milyar dolar iken bu üretimin sadece 70 milyar dolarını ihraç ediyor. Çünkü kendi nüfusunu düşünüyor. Ülkemizde ise 56 milyar dolarlık bir tarımsal üretim hacmimiz bulunuyor. İhracatımız 17 milyar dolar civarında. Hedefimiz, 2023'te bu rakamın 40 milyar dolara ulaştırılmasıdır. Daha fazla üretim yapmamız gerekmekte” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak ise tarımın dünyanın en stratejik alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Katmadeğeri yüksek üretim yapılırsa tarım en önemli sektörlerden birisi. Türkiye bir yandan savunma sanayi ve yapay zeka gibi alanlarda gelişim gösterirken diğer yandan da tarım sektöründe de yerli ve milli stratejiyle yürümek zorundadır. Çukurova kadar tarım arazisi olmayan Hollanda, tarım ihracatında 100 milyar doları aşabilirken, Çukurova neden 1 milyar doları aşamasın? Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde, tarıma verilen önemden dolayı tüm destek verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından istişare toplantısı kapsamında, ‘Tarım girişimciliği', ‘İnovatif tarım uygulamaları', ‘Tarım 4.0' ve ‘Tarımda Millileştirme' ara başlıkları altında yaklaşık 20 uzman ve yetkili, sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.