Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi

Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçüldü. Termometreler güneş altında 44 dereceyi gösterdi. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı. Sokak hayvanları ise su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterirken, ilerleyen aylarda havaların daha da sıcak olmasından dolayı düşünceli olduklarını söyledi.

Sıcaklardan bunalıp gölgede serinlemeye çalışan emekli Abdurrahman Kızgın, havaların ısınmaya başlamasıyla gölgelere kaçtıklarını belirterek, “Havalar bu sene son aylara kadar güzel gitti. Ama iki gündür ısınmaya başladı. İnşallah bundan ötesi gelmez. Daha sıcak olursa biz yandık. Yaylamız, yazlığımız yok, masraf çok, klima zor. Adana'nın sıcağında yandık gitti” diye konuştu.

Adana'ya yüksek sıcaklıklardan dolayı gelmekten çekinen vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kızgın, “Geldikleri iklimle buranın iklimi farklı olacağı için onları çok zorlar. Adana çok sıcak bir yer. Adana'ya gelirlerse de atletle gelsinler” dedi.