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Adana'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda ikisi kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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