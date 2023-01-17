Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu: 7 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin adreslerine, TEM'e bağlı özel tim, koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren tim, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.