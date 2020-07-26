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Adana'da terör uygulaması

Adana’da Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri halkın güvenliği için uygulamalarına devam ediyor.

Adana'da Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri halkın güvenliği için uygulamalarına devam ediyor.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Mirzaçelebi Mahallerinde yaptığı terör uygulamasına akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde devam etti. Uygulamaya, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri destek verdi. Uygulamada polis ekipleri, durdukları araçları aradı. Araç içerisinde ve yaya olarak geçen kişilere GBT sorgusu yapıldı.


Çevik Kuvvet ve özel harekat timleri uygulama yapılan bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

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