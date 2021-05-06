Adana'da tıbbi ve aromatik bitki üretimi yaygınlaşacak

Ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir yere sahip olan tıbbi ve aromatik bitkilerin Adana genelinde üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla valilik koordinatörlüğünde başlatılan Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi'yle ilgili değerlendirme toplantısı Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentin tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli ile bunu geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü proje kapsamında gelinen aşamanın tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 694 bin 750 adet, Yüreğir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılmak üzere 100 bin adet tıbbi ve aromatik bitki fidesi alımının yapıldığını ve çiftçi bazında ekilişlerinin gerçekleştirildiğini, bu çalışmalara ek olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 150 bin adet tıbbi ve aromatik bitki fidesinin temin edilip enstitüde deneme sahaları kurulduğunu kaydetti. Yapılan tüm çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirten Vali Elban, elde edilecek ürünlerin kurutulması, yağının ya da suyunun elde edilmesiyle üretilecek ürünlerin katma değerini arttırıcı çalışmaların yapılmasının önemine değindi. Projeyle birlikte bu coğrafyanın kadim değerleri olan şifalı bitkilere sahip çıkılacağını ifade eden Vali Elban, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanlarının arttırılmasına yönelik diğer kurum ve kuruluşları ile daha geniş bir çalışma alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile ilgili yetkililer katıldı.