Adana'da tır ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile tır çarptı, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Pozantı D-750 kara yolunda yaşandı. Dinlenme tesisinden çıkan M.Ş. yönetimindeki 51 AJ 178 plakalı otomobile Adana yönüne giden tır çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan otomobil sürücüsü M.Ş.'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinden çıkarttı. Yaralanan sürücü 112 ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa bir süre trafik tek yönden verilirken, araç kaldırıldıktan sonra ulaşım tekrar çift şeritten verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.