Adana'da TOKİ konutları yüzyılın en büyük depremini hasarsız atlattı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Şambayat TOKİ konutları, Kahramanmaraş merkezli depremleri hasar almadan atlatmayı başardı.

Adana'da, 12 apartmanın yıkıldığı Çukurova ilçesinde 2007 yılında yapılan TOKİ konutları, depremi hasarsız atlattı.

Drone ile havadan görüntülenen TOKİ konutlarının sakinleri, evlerinde hasar olmadığını ancak depremin artçılarının sürmesi nedeni ile korktukları için tedbiren bir süre daha dışarıda kalmak istediklerini kaydettiler.

3 değişik tipte, toplam 84 bloktan oluşan 908 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında binalarda hiçbir hasar oluşmaması dikkat çekerken sakinlerine de güven verdi.

TOKİ konutları sakinlerinden Onur Duman Karakuş (22), “Görünen bir sorun yok. Kendimiz baktık bir çatlak görmedik. Adana'da deprem olunca insanlar buraya doğru geldiler. İleride Allah korusun başka deprem olursa bir şey olursa bilemeyiz. Bunun uzmanı değiliz ama şimdilik çok şükür bir hasar yok. Biz depreme evde annemle yakalandık. Ben kendimden vazgeçtim annem çok paniklemişti. Onu sakinleştirip apartmandan indik. İkinci depremde de araçta yakalandık. Hepimize geçmiş olsun” dedi.