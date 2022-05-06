İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da toplu taşımaya zam

Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.


Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre özel halk otobüsleri için elektronik kart ile sivil binişi 6 lira 70 kuruş, elektronik kart ile öğrenci binişi 3 lira 70 kuruş olacak.


Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 8 lira olacak.


Zamlı tarife, 8 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.