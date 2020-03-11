İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bazı mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak Yeşilyurt, Huzurevleri, Çamlıbel, Atakent Mahallerine baskın yaptı. Yapılan baskında 6 zanlı gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada ise 25 uyuşturucu hap, 1.47 gram metanfetamin, 283 gram bonzai, bin 430 lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Çağrı A. (28), Volkan N. (23) ve İbrahim P. (38) tutuklanırken, Cankan B. (24) ev hapsi, Mesut Can G. (22) ve Emre D. (23) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.