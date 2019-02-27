Adana'da torbacı operasyonu: 41 gözaltı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi.

Firar olan 11 kişide gün içerisinde yakalandı

Özel harekat polislerinde desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 gözaltı kararı bulunurken 30 kişi gözaltına alındı. Gün içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firar olan 11 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon genelinde gözaltına alınan zanlılar akşam saatlerinde Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.