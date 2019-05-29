İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da torbacı operasyonu

Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ise şafak vakti, söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Gözaltına alınan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.