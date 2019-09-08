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Adana'da torbacı operasyonu

Adana’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokakta satış yaptığı öne sürülen 2’si çocuk 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokakta satış yaptığı öne sürülen 2'si çocuk 9 zanlı gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde bir otomobilde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine polis harekete geçip otomobili Kozan Caddesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 152.70 gram bonzai ele geçirildi. Polis otomobilde bulunan Ahmet Can M., Sefa K. ve V.A.'yı gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Bu arada, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, adrese yaptığı baskında 508.33 gram bonzai ele geçirdi. Polis evde bulunan A.A. (17), Mahsun B. (25), Ömer D. (31), Fahrettin L. (27) Tahsin G. (26) ve Salim G.'yi (30) gözaltına aldı.


Emniyete getirilen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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