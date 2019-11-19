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Adana'da torbacı operasyonu

Adana’da yapılan torbacı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Adana'da yapılan torbacı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre, Sarıyakup ve Camili mahallelerinde sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis mahallelere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve üst aramasında ise 1 kilo 30 gram esrar, 9.89 gram eroin, 8,94 gram metamfetamin, 1.83 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 4 bin 845 lira ve 51 dolar ele geçirildi.


Emniyete getirilip sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 6'sı ev hapsi ile 3'ü ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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