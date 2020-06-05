Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa ve Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam mahallelerinde sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen Erdal A. (43) Sancar Y. (38), Yaren B. K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) yakalandı.

Yapılan aramalarda 2, 65 gram bonzai, 50 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 bin 500 lira ve 50 euro para ele geçirildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erdal A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.