İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da torbacı operasyonu

Adana’da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Adana'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa ve Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam mahallelerinde sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen Erdal A. (43) Sancar Y. (38), Yaren B. K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) yakalandı.


Yapılan aramalarda 2, 65 gram bonzai, 50 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 bin 500 lira ve 50 euro para ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erdal A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.