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Adana'da torbacı operasyonu

Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese 8 Aralık günü şafak vakti operasyonu düzenledi.


Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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