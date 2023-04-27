Adana'da 'torbacı' operasyonu:2'si kadın 6 tutuklama

Adana polisinin torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda, 2 kilo 90 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yapılan çalışmada polis, 3 şüphelinin adresi ile bir otomobildeki şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aracın sürücüsü Tufan K. ile yanındaki Zümrüt A., Hakkı Toygu K. ve Şahmerdan S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Adreslerine operasyon yapılan şüpheliler Elif H., Fatih E. ve Mehmet D.'de gözaltına alınırken, yapılan aramada 58,21 gram bonzai, 1,15 gram metamfetamin, 5,83 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahmerdan S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.