İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da torbacı operasyonunda 7 tutuklama

Adana’da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı.

Adana'da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında Serpil D. (20) adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.