Adana'da trafik cezaları artık KGYS'den yazılacak

Adana'da işlek cadde ve kavşaklarda hatalı park, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama gibi konular artık Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilecek. Görevlendirilen memurlarca izlenen sistemde ihlallerde anında ceza kesilecek.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Eylül'den itibaren hayata geçirilecek sistemle Adana'daki 8 kavşak ve 4 bulvar üzerinde bulunan KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca 7/24 izlenecek. Bölgelerde yaşanacak trafik kuralı ihlalleri tek tek belirlenerek araç plakalarına cezai işlem uygulanacak. Takip edilen bölgelere ayrıca uyarı levhaları asılıp sürücülerin uyarılması sağlanacak.