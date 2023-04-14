Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'da dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumhur Aydın yönetimindeki 80 EE 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi. Ekipler takla atan araçta sürücüyü çıkarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Aydın'ın cenazesi araçtan çıkarılıp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.