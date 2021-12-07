İhlas Haber Ajansı

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Adana'da trafik kazası: 2 ölü

Adana’da kamyonun otomobile çarpması sonucu 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kamyonun otomobile çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kozan'dan Adana istikametine gelen Hüseyin Kozan yönetimindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, kavşakta Latife Gürbüz idaresindeki 01 ABL 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 5 metre kamyonun altında sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimlerinin Latife Gürbüz ile Şener İbrahim Gürbüz hayatını kaybetti.


Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan 2 kişinin cansız bedenlerini çıkartırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Polisin kazayla ilgili çalışması devam ediyor. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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