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Adana'da trafik kazası 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmutlu Mahallesi Hamam Sokak ile Çevik Sokak kavşağında meydana geldi. Ali İhsan A. idaresindeki 01 FP 858 plakalı otomobil ile Erol G.idaresindeki 33 B 4716 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Erol G.'nin yanında yolculuk eden Yeşim G.(38) ve Emiray G.(5) ile diğer otomobilde yolculuk ettiği belirlenen ve hamile olduğu kaydedilen Nilgün G.yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.


Polis ekipleri ise kaza nedeniyle trafiğe kapanan kavşağı bir süre kontrol altında tuttular.


Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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