Adana'da trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjdeki ağaca çarparak aracının devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre İ.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu idaresindeki 11 AAU 360 plakalı pikap, bulvardaki refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.