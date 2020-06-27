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Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi

Adana’da motosikletli trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi.

Adana'da motosikletli trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi. Polislerin kız kardeşlere kask takıp sınava götürmesi sosyal medyada paylaşılınca polislere övgü yağdı.


Abidin ve Hacer Demiroğlu çifti, çocukları Merve (20) ve Semanur'u (18) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'ye girecekleri Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdükleri sırada Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda araçları arıza yaptı.


Yolda kalan aile, kavşakta görevlerini icra eden trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli trafik polisi, başka bir ekip daha çağırarak kendi kasklarını taktıkları öğrencileri motosikletle sınava girecekleri okula götürdü. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polislere övgü yağdı.

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