İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da trafikte şaşırtan görüntü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin bagajına oturup ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenleri hayrete düşürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin bagajına oturup ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenleri hayrete düşürdü.


Kozan ilçe girişinde sürücüler ve yolcular, eşine ender rastlanır bir görüntüyle karşılaştı. 01 AAD 314 plakalı otomobilin bagajına oturup, ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenlere pes dedirtti. İlginç merdiven taşıma yöntemi görenleri hem güldürdü hem şaşkına çevirdi.


Merdiven taşıyan adamın bagajında yolculuk yaptığı otomobil daha sonra girdiği sokakta gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.