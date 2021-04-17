Adana'da turfanda soğan hasadı başladı

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Sadece Rusya pazarımız var. Geçen sene kısıtlamalar nedeniyle pazarımızı başka ülkelere kaptırdık. İnşallah bu sene Rusya'dan talep olursa bir nebze rahatlayacağız” dedi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalara girdi.

İşçiler kurumuş soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu ve çuvalların ağzını da dikerek satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlandı.

Ancak geçen sene pandemi nedeniyle yurt dışına soğan ihracatı yapılmadığı için pazarlar başka ülkelere kaptırıldı ve soğan para etmeyip üreticileri mağdur etti. Üreticiler bu sene de pazar bulamama korkusu yaşıyor.

“Soğana talep yok”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Geçen sene soğan para etmedi. Bu sene de ekim fazla. Türkiye genelinde 685 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Adana'da ise 36 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Soğanın şuanda tarlada kilosu 80-90 kuruş. Ancak soğana talep yok. Şuan buradaki soğan tüccar tarafından sökülmekte ve Adana'nın tamamında hasat yapılmamakta” diye konuştu.

Tüketim azaldı”

Geçen sene yurt dışındaki pazarların başka ülkelere kaptırıldığını, bu sene bir tek Rusya'ya ihracat yapmayı beklediklerini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Sadece Rusya pazarımız var. Geçen sene kısıtlamalar nedeniyle pazarımızı başka ülkelere kaptırdık. İnşallah bu sene Rusya'dan talep olursa bir nebze rahatlayacağız. Ancak talep eskisi gibi olmayacak. Pandemi nedeniyle tüketim azaldı. Lokantalar, oteller kapalı ve kısıtlamalar devam ettiği için soğandan umutlu değiliz” dedi.