İhlas Haber Ajansı

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Adana'da ücretsiz çamaşırhane hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde ücretsiz çamaşırhane uygulamasını vatandaşların hizmetini sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde ücretsiz çamaşırhane uygulamasını vatandaşların hizmetini sundu.


Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Mahallesinin ardından, 19 Mayıs Mahallesi'nde de ücretsiz çamaşırhane açtı. Çamaşır makinesi olmayan vatandaşların çamaşırlarının ücretsiz yıkanacağı çamaşırhane hizmete girdi.


Açılışı gerçekleştiren ve çamaşırhaneyi denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik, farklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

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