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Adana'da ulaşıma zam

Adana’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Adana'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zam kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Karalar, "Otobüslerde öğrenci tarifelerine yüzde 7,1, tam bilete yüzde 28,5, öğretmene ise yüzde 33,3 zam yapmak zorunda kaldık, özür dileriz.


Son fiyat ayarlaması 3 yıl önceydi. O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı. Çarşı pazar (TÜFE) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı


Belediye Otobüsleri ücret tarifesi sivil 2.90 TL, öğretmen 2.40 TL, öğrenci 1,50 TL oldu.


Halk otobüsü ve minibüs fiyatları de zamlanırken, kartlı binişlerde öğrenci tarifesinin 2,05 TL, sivil ücretin ise 3.50 TL olduğu belirtildi. Minibüslere kartlı biniş yerine elektronik bilet ile binmek isteyenler ise tek biniş için 4,25 TL ödeyecek.

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