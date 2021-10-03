Adana'da uluslararası karma sergi

Adana'da, Korart Galeri ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğiyle uluslararası karma sergi açıldı.

Sergide, Türkiye, Letonya, Hindistan, Moldova, İran, ABD, Tunus ve Norveç'ten 22 sanatçıya ait 33 eser yer alıyor.

Sergiyle ilgili yapılan açıklamada, "Uzun bir pandemi sürecinden sonra açılan sergide eserler, çok sayıda izleyiciyle buluştu.

Karma sergideki her bir eserin, farklı bir kavramsal tartışma gerektiriyor. Sergide sanatçı ifadelerinin olmaması, eser açıklamalarının olmaması kendi tartışmamızı yapmamız, kendi hikayemizi kurmamız için yapılmış bilinçli bir seçim. Sergide farklı plastik dillere, temalara, tekniklere ve yaklaşımlara sahip sanatçıların eserleri yer alıyor" denildi.

Polonya Wroclaw Üniversitesi profesörlerinden Marek Kulig, Dr. Alicja Pruchniewicz, Amerikalı sanatçı JoAnn Morning, Letonyalı sanatçı Baiba Priedte, Çukurova Üniversitesi profesörlerinden Nimet Keser, Birnur Eraldemir ve Suat Karaaslan, Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Haykır, Norveçli seramik sanatçısı Hanne Houkum, Moldova Güzel Sanatlar ve Müzik Akademisi profesörlerinden Iarina Savitkaia - Baraghin, Mersin Üniversitesi profesörlerin Arzu Uysal ile Ali Doğan, Avijit Mukerjee, Cem Demir, Emrah Uysal, Filiz Yıldız, Meltem Gökmen, Mustafa Çapar, Mükremin Şahiner, Özgür Aktaş, Pary Malekzadeh ve Rebecca Mann'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Ekim 2021 tarihine kadar Korart Galeri'de izlenebilir.