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Adana'da "Uluslararası Öğrenci Buluşması"

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) tarafından bu yıl 12.

si düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinliği, Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.


Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli toplantı salonu ve okul bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılış törenine Vali Demirtaş'ın yanı sıra ÇUDER Başkanı İbrahim Tokgöz ile dernek yöneticileri ve üyeleri, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrenciler ile davetliler katıldı.


ÇUDER Başkanı İbrahim Tokgöz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılışında yaptığı açıklamalarda derneğin faaliyetleri ile düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler verdi.


Tokgöz, bu yıl 12. sini düzenledikleri etkinliğin amacının “Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin tanışıp kaynaşmalarının yanı sıra ve farklı kültürleri tanımalarını sağlamak” olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.


Vali Mahmut Demirtaş ise katılımcılar ile öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ülkeler arasındaki sınırları kaldırdığını ifade etti. Vali Demirtaş, "Bugün bu salonda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere mensup kardeşlerimizle bir araya geldik. Sınırların yükseltildiği, tel örgülerin sıklaştırıldığı bu günlerde, Adana'dan tüm dünyaya kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin fotoğrafını hep birlikte sergiliyoruz. Yönümüzü nereye dönsek, hangi iletişim kanalına başvursak, kan, öfke ve gözyaşıyla karşılaşıyoruz. Her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor. İşte dünyanın içinde bulunduğu bu ortamda 12.si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının temasını, “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" şeklinde belirlemesinin fevkalade anlamlı olduğu kanaatindeyim. Zira insanlık, bugün hiç olmadığı kadar sevgiye, kardeşliğe, huzura, adalete ve barışa susamış durumdadır. Bugünlerde adil bir dünya özlemi tüm insanlığın ortak beklentisidir" dedi.



"Farklılıklarımız zenginliklerimizdir"


Vali Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Birbirimizi tanımamız, birbirimizin farklılıklarını keşfetmemiz, bizlerde yeni ufukların açılmasına sebep olacaktır. Zira farklılıklarımız, zenginliğimizdir. Sizler, modern dünyayı tanıyan yapınızla, farklılıklara gösterdiğiniz müsamaha ile gönüllü medeniyet elçiliği yapacaksınız. Biz sizlere güveniyoruz. Biliyoruz ki insanlığın özlemini duyduğu adil, sevgi dolu, barışçıl bir dünya, yeniden bu topraklardan, Anadolu'dan yeşerecektir. Bu organizasyonla; din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeden yaptıkları faaliyetlerle ülkeler arasındaki sınırların ortadan kaldırılmasını, kardeşlik ve dostluk köprülerinin inşa edilmesini fevkalade anlamlı buluyorum. Misafir öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi tanımaları ve gönüllerinin bir köşesinde Türkiye sıcaklığının kalması, bizim için türlü gayretin üzerinde olduğunun bilinmesini istiyorum."


Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği, açılan stantlardaki yöresel ürünlerin tanıtımı, farklı ülkelere mensup öğrencilerin sergiledikleri dans, şarkı, şiir dinletileri ve ikramlar eşliğinde renkli görüntülerle sürdü.

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